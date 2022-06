13-06-2022 21:40

Marco Piccioli, agente del terzino del Pisa Samuele Birindelli, attraverso le colonne del quotidiano Il Tempo ha parlato del futuro del suo assistito. Il giocatore è nel mirino di diversi club, tra cui la Lazio.

Queste le sue dichiarazioni di Piccioli: “La Lazio non mi ha contattato personalmente, ma non escludo che ci possa essere stato un contatto tra società. Lui ovviamente sarebbe molto felice di giocare in un club così importante”.