Lazio-Atalanta a rischio: nuove positività tra gli orobici

21-01-2022 21:21

Continua il momento di grande incertezza in Serie A legato al Covid-19. A causa delle tante positività che ancora stanno affliggendo le squadre del massimo campionato nazionale, nelle prossime ore infatti alcuni incontri potrebbero essere rinviati a data da destinarsi.

È questo il caso anche di Lazio–Atalanta, match a rischio per via dei nuovi casi emersi recentemente tra le fila della compagine bergamasca la quale, intanto, ha posticipato a domattina la partenza per Roma.

“Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi sono state rilevate ulteriori positività al Covid-19 che hanno consigliato la partenza del volo charter domani mattina” si legge nel comunicato diramato in serata dai nerazzurri.

La gara con la Lazio comunque, nonostante questa decisione, dovrebbe aver luogo: stando alle ultime indiscrezioni trapelate infatti, il numero dei giocatori contagiati sarebbe tale da scongiurare l’intervento dell’Asl e il rinvio della gara.

