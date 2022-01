Casale, l'agente allontana la Lazio

21-01-2022 17:21

Fabiano Parisi e Nicolò Casale, ex compagni di squadra nell’Empoli promosso in Serie A al termine della scorsa stagione, sono i due difensori giovani che si stanno mettendo in maggiore evidenza nella prima parte di campionato.

Il primo è rimasto in Toscana, il secondo è tornato per fine prestito all’Hellas Verona, ma è sul taccuino della Lazio che vorrebbe strapparlo ai gialloblù già nella finestra invernale di trattative.

Intervistato da ‘Radio Punto Nuovo’, l’agente dei due giocatori, Mario Giuffredi, si è sbilanciato in particolare sul futuro di Casale, pronosticandone la permanenza in Veneto almeno fino a giugno:

“Parisi piace al Napoli, così come alla Lazio e anche Casale è un giocatore molto seguito, piace a 2-3 squadre. Fino al 31 gennaio può succedere di tutto, ma credo che sia giusto che termini la stagione a Verona dove è allenato da un tecnico come Tudor che penso possa fare una grande carriera”.

