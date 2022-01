Atalanta, Zapata corteggiato dalla Premier: si pensa a Belotti

21-01-2022 11:09

L’Atalanta rischia di perdere la sua punta. Il colombiano Duvan Zapata infatti sarebbe corteggiato dal nuovo Newcastle arabo del fondo PIF. Sul piatto un ingaggio da 6 milioni netti all’anno, ma la difficoltà è convincere la Dea a privarsi del proprio bomber.

La squadra di Percassi si priverebbe di Zapata solamente per cash (40 milioni) oppure per un prestito con obbligo di riscatto non legato alla salvezza dei Magpies. Se l’operazione dovesse andare in porto, si legge si Calciomercato.com, la Dea virerebbe su un altro grande attaccante della nostra Serie A, ovvero Andrea Belotti, che ha deciso di non rinnovare col Torino.

