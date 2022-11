Lazio, Basic: "Voglio crescere ed essere utile alla squadra"

25-11-2022 14:10

Nel giorno del suo compleanno, Toma Basic è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “È il mio secondo compleanno alla Lazio, rispetto allo scorso anno parlo meglio l’italiano e questo mi permette di interagire meglio con la squadra. È cambiato tutto rispetto a dodici mesi fa. Il mio obiettivo è giocare sempre di più ed essere utile alla squadra. Per crescere ancora molto mi manca solamente il gol, sto migliorando e penso di poter essere utile alla squadra”.

Basic ha anche analizzato il percorso della Lazio in campionato e le prime partite del Mondiale: “Abbiamo fatto una buona prima parte di stagione, possiamo continuare così e rimanere in alto in classifica. Mondiali? Ieri ho visto la partita di Milinkovic così come la Croazia che non ha un girone semplice da affrontare. È un Mondiale interessante, tutti possono vincere. L’Inghilterra è molto forte, può disputare un buon torneo. Nella mia top undici dei campionati mondiali, senza dubbio, l’intoccabile è Modric”.