Lazio-Cagliari, il nervosismo di Eusebio Di Francesco

Non c’è proprio pace per il Cagliari e per Eusebio Di Francesco. La compagine sarda viene sconfitta all’Olimpico da una buona Lazio e, nonostante le prestazioni non siano affatto da buttare, rimane in piena zona retrocessione con solamente 15 punti all’attivo. Il Cagliari è una delle due squadra, assieme al Parma, ad aver raccolto meno punti nei top-5 campionati europei dall’inizio del 2021 (un solo punto).

Queste le parole del tecnico Di Francesco, davvero molto nervoso al termine della gara:

“Nervosismo? Tra raccattapalle e palloni che sparivano… Ci sono state delle perdite di tempo e un po’ di nervosismo viene fuori perché non mi sono piaciuti determinati atteggiamenti ma muore tutto dentro il campo. Frustrazione? Pesa avere tante defezioni, soprattutto a centrocampo. Ho dovuto giocare in una certa maniera per le assenze che avevamo. La Lazio non ha creato tantissimo, pur avendo un predominio netto ma avremmo potuto passare in vantaggio e riprenderla”.

Di Fra parla poi della scelta del modulo, impostato con una difesa a 3. Ricordiamo che i problemi, tuttavia, non sono solo in difesa. Il Cagliari è infatti rimasto a secco per tre trasferte di fila per la prima volta da marzo 2019 in Serie A (cinque in quel caso):

“E’ un sistema di modulo che può trovare continuità, anche perché non è un modulo difensivo – prosegue Di Francesco – Lo feci pure contro il Barcellona se ve lo ricordate. Siamo in un momento di difficoltà ma la squadra ha provato a rimanere in partita. Asamoah? Sta già abbastanza bene anche se non gioca praticamente da un anno”.

In ultimo una chiusa su Radja Nainggolan:

“Voleva tornare a tutti i costi, la sua condizione non è ottimale. Oggi è mancato in qualità ma si è sacrificato tanto con la squadra”.

OMNISPORT | 07-02-2021 23:42