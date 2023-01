Lazio, Cragnotti: "Mercato? A gennaio non mi muoverei"

10-01-2023 23:07

Ai microfoni di New Sound Level, l’ex presidente della Lazio Sergio Cragnotti ha parlato in occasione dei 123 anni del club: “Auguri a tutti i tifosi della Lazio! Abbiamo una buona squadra, è un momento particolare. Ci sono delle volte che ci fa godere o soffrire come con l’Empoli, questo è un campionato difficile per tutti, in cui solo il Napoli è emerso. Mercato? Io non mi muoverei a gennaio, si rischia di sbagliare, è difficile fare operazioni, rimanderei a giugno. La Lazio saprà farsi rispettare”.

Cragnotti ha anche ricordato i suoi anni come presidente: “La mia Lazio? Sì, noi cercavamo uomini di grande personalità. Gente come Mihajlovic e Couto si sapevano far rispettare, si contrapponevano a uomini di intelligenza come Mancini. Tifosi razzisti? No, non credo. Nella tifoseria c’è sempre qualcuno che ha politicizzato questo frangente, ma i laziali, anche quelli in Curva Nord, non sono una tifoseria razzista”.