Lazio: dal primato dei primi tempi al -13 della ripresa

09-01-2023 08:22

Contro l’Empoli si riassume il campionato della Lazio: implacabile e prima in classifica nei primi tempi, si perde (e lascia molti punti) nella ripresa. I toscani hanno riacciuffato il pari negli ultimi 10′ per una condotta scellerata del vantaggio per 2-0 da parte della squadra di Maurizio Sarri. Che, solo nei secondi tempi, ha lasciato per strada 13 punti.

E dire che dopo il 2-0 di Zaccagni tutto sembrava fatto, con la zona Champions riconquistata e il riscatto dopo lo stop di Lecce. Invece, più avanti, sono emersi i soliti fantasmi, diventati realtà con il tiro da fuori di Marin al 93′. Se aggiungiamo la sconfitta con la Juventus prima della sosta, la situazione comincia a diventare preoccupante.