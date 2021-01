Lazio: due nomi per sostituire Luiz Felipe

Una settimana di tempo per cercare e trovare il sostituto di Luis Felipe, questa la mission (im)possible dei dirigenti laziali.

Igli Tare, il direttore sportivo del club, è già al lavoro per cercare un nuovo difensore da inserire nel pacchetto arretrato. L’ultimo nome finito sul taccuino del dirigente biancoceleste è quello di Jean-Clair Todibo, difensore francese classe 1999 è di proprietà del Barcellona, ma al momento è in prestito al Benfica. In Portogallo non sta trovando la continuità desiderata e, proprio per questo, potrebbe cambiare squadra.

Il Barcellona non si oppone alla cessione, ma se dovesse saltare la trattativa, Tare avrebbe già pronto un altro sostituto, ovvero Mustafi che nelle ultime ore sta cercando di svincolarsi dall’Arsenal.

