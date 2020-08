Mohamed Fares è molto vicino alla Lazio. L’esterno della Spal sbarcherà nella Capitale per una cifra vicino ai 6 milioni di euro: è stata trovata l’intesa tra il club biancoceleste e la società estense, retrocessa in serie B al termine di questa stagione.

L’agente del giocatore, Mino Raiola, sta per chiudere la trattativa per l’ingaggio: il terzino francese naturalizzato algerino, 24 anni, ex Verona, sta per essere annunciato dal club capitolino.

05-08-2020