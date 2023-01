E' terminata in parità la sfida dell'Olimpico tra i biancocelesti e i viola

29-01-2023 20:38

La Lazio spreca l’occasione: la squadra di Maurizio Sarri non riesce ad andare oltre l’1-1 all’Olimpico contro la Fiorentina nel posticipo delle 18 della ventesima giornata di Serie A, e manca la possibilità di salire al secondo posto in classifica a pari merito con l’Inter a quota 40 punti.

Alla rete nei primi minuti di Casale sugli sviluppi di un corner ha risposto nella ripresa Nico Gonzalez con una potente conclusione a giro: ora la Lazio è terza a quota 38 punti con Milan e Atalanta, mentre la Fiorentina è dodicesima a 24.

Lazio-Fiorentina 1-1, le pagelle dei biancocelesti: centrocampo in sofferenza

Provedel 6,5: non ha colpe sul gol viola, è decisivo nella ripresa con alcune parate importanti

Marusic 5,5: non riesce a garantire la spinta con continuità, non è al massimo fisicamente

Casale 7: segna la rete dell’1-0, poi controlla con ordine la difesa

Romagnoli 6: non brilla come il compagno di reparto, rischia grosso in un paio di occasioni

Hysay 6: riesce a controllare bene Kouamé nonostante l’evidente differenza di velocità

Lazzari 5,5: Sarri lo inserisce per dare più impulso sulle fasce ma è poco preciso

Milinkovic-Savic 5,5: qualche errore tecnico di troppo per il serbo, ancora non al 100%

Cataldi 5: soffre molto a centrocampo e ne risente tutta la Lazio

Marcos Antonio 6: entrato per Cataldi, riesce ad incidere di più

Luis Alberto 5,5: come tutto il centrocampo biancoceleste non riesce a brillare e si vede molto poco

Vecino 5,5: il suo ingresso non dà i frutti sperati a Sarri

Pedro 6: moto costante, aiuta anche in difesa

Immobile 6,5: rientra dopo lo stop per infortunio e crea subito un paio di occasioni da gol

Felipe Anderson 5: serata no, sia nel primo tempo sia nella ripresa commette troppi errori

Zaccagni 5,5: non riesce ad incidere in attacco, ed è servito poco e male

Sarri 5,5: la Lazio non riesce a brillare come nelle ultime partite, niente secondo posto

Lazio-Fiorentina 1-1, le pagelle dei viola: Saponara cambia la partita

Terracciano 5,5: il tiro di Casale sorprende tutti, anche lui. Poi serata da spettatore

Dodo 6: sufficienza piena dopo una partenza così così

Milenkovic 5,5: su Casale ha qualche colpa, sfiora il gol vittoria nel finale di partita

Ranieri 6: inserito a sorpresa da Italiano, tiene bene il campo

Biraghi 6: controlla bene Pedro prima e Felipe Anderson poi

Bonaventura 6,5: decisivo in occasione dell’1-1 con l’assist a Nico Gonzalez

Mandragora 6: pericoloso da fuori area

Amrabat 6,5: la Fiorentina ritrova il suo regista, finalmente brillante dopo il post Mondiale

Barak 6,5: prova di quantità e qualità, fa il suo in difesa e in attacco.

Nico Gonzalez 7: cresce dopo un primo tempo opaco e trova il gol dell’1-1

Ikone 5,5: non brilla particolarmente

Jovic 5,5: delude nel primo tempo, dopo un’occasione sprecata cresce nella ripresa

Kouame 5,5: non riesce a sfruttare la sua velocità, impreciso

Saponara 7: il suo ingresso ad inizio ripresa cambia la Fiorentina, dai suoi piedi parte di tutto ed è un pericolo costante in attacco

Italiano 6,5: la sua Fiorentina si fa preferire alla squadra di Sarri, e nel finale di partita poteva anche portare a casa i tre punti

Il tabellino di Lazio-Fiorentina 1-1

Marcatori: 8′ Casale (L), 49′ Nico Gonzalez (F)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari , Casale, Romagnoli, Hysaj (71′ Lazzari ); Milinkovic-Savic , Cataldi (63′ Marcos Antonio ), Luis Alberto (63′ Vecino ); Pedro (71′ Immobile ), Felipe Anderson , Zaccagni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano ; Dodò, Milenkovic, Ranieri (85′ Igor), Biraghi; Bonaventura (74′ Mandragora), Amrabat , Barak; Gonzalez (74′ Ikoné), Jovic (85′ Cabral), Kouamé (46′ Saponara).

Arbitro: Colombo

Ammoniti: Kouamé (F), Zaccagni (L), Saponara (F), Amrabat (F), Immobile (L)