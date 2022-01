Lazio forte su Casale, ma prima serve vendere

11-01-2022 15:39

La Lazio è forte, molto forte sul difensore centrale del Verona Nicolò Casale. Con Acerbi fuori un mese per infortunio, Maurizio Sarri ha bisogno di un sostituto e il calciatore scaligero viene considerato anche un ottimo prospetto per il futuro, ma pronto fin da ora per fare il titolare. Casale ha 23 anni e si è imposto all’attenzione degli addetti ai lavori proprio quest’anno, dopo aver comunque disputato ottime stagioni anche in serie B.

Lo scoglio per la Lazio è che prima di poter fare degli acquisti, deve riuscire a vendere. Lazzari e Muriqi o uno dei due, ma a titolo definitivo. Sono loro i più indicati ad andarsene già a gennaio. Sarri ha chiesto di anticipare l’arrivo di Casale, prenotato per l’estate prossima, ma il Verona non vorrebbe privarsene già adesso. Si studia la mossa giusta a Formello, che potrebbe essere soldi+una contropartita tecnica. Il giocatore è valutato tra i 5 e gli 8 milioni di euro.

