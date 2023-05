Lazio: il regalo per la Champions è Berardi

Il Sassuolo chiede 30 milioni, ma Lotito potrebbe proporre 20 milioni più il cartellino di Cancellieri

22-05-2023 12:37

Il primo regalo per la qualificazione alla Champions League sarebbe Domenico Berardi. Lo scrive Repubblica a proposito della Lazio, a due soli punti dalla qualificazione matematica che potrebbe arrivare oggi con la penalizzazione della Juventus. Claudio Lotito ha ascoltato attentamente Maurizio Sarri che ha chiesto espressamente la stellina del Sassuolo. Gli emiliani vogliono però 30 milioni di euro per lasciar partire Berardi e in casa Lazio sono disposti a offrire al massimo 20 milioni. Si potrebbe aggiungere però come contropartita Cancellieri per soddisfare le richieste provenienti da parte del Sassuolo.