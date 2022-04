10-04-2022 15:01

Grandissima prestazione oggi al Ferraris di Ciro Immobile contro il Genoa. L’attaccante biancoceleste ha infatti segnato una magnifica tripletta che lo porta a quota 24 gol in Serie A, di nuovo sul trono del capocannoniere.

Questo il suo commento nel post gara ai microfoni di Sky Sport:

“Le critiche fanno parte del calcio, ma finisce li. Se si inventano cattiverie invece mi rattriosto. Sono dispiaciuto per il derby e per il Mondiale, ma le mie responsabilità sono le stesse di tutti gli altri. Le responsabilità sono di tutti, non si deve puntare il dito contro qualcuno. Io voglio finire bene il campionato, poi si vedrà. Adesso giochiamo come chiede Sarri. Ci stiamo divertendo e si sta divertendo anche la gente. Sarri mi ha parlato per una settimana intera, e mi ha detto di non diventare diverso da quello che sono”.

OMNISPORT