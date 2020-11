Lazio, Immobile spiega l'esultanza

Una settimana delicata per Ciro Immobile, che ritrova il campo e il gol sotto il diluvio. Il giocatore della Nazionale ha rinnovato il suo sfogo al termine di Crotone-Lazio, spiegando poi l’esultanza mostrata davanti alla telecamera dopo il gol che ha sbloccato il risultato.

L’attaccante biancoceleste ha chiarito tutto ai microfoni di ‘Sky Sport’, soffermandosi sullo sfogo degli ultimi giorni: “Si è parlato del Ciro uomo e questa cosa mi ha mandato su tutte le furie, sono cose inaccettabili”.

Dopo il goal dell’1-0 Immobile ha fatto il segno dello ‘zittire’ davanti alla telecamera, ma dietro questa particolare esultanza non c’è assolutamente una vena polemica: “Devo darvi una delusione: non era riferito a determinate persone, ma per il gruppo di Among Us, un giochino che facciamo con gli amici che fa proprio questo gesto qui. È una cosa divertente. Me l’avevano chiesto e io l’ho fatto con molto piacere”.

