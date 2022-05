Lazio, l'agente di Loftus-Cheek: "Non c'è nulla al momento"

27-05-2022 23:20

La Lazio è in cerca di un centrocampista per la prossima stagione. I nomi non mancano e Sarri avrebbe individuato un profilo che conosce molto bene, avendolo allenato al Chelsea qualche stagione fa.

Si tratterebbe di Loftus-Cheek, centrocampista 26enne inglese. Della possibile trattativa ha parlato, a Tuttosport, l’agente del giocatore, Jonathan Barnett: “Con Sarri hanno un ottimo rapporto, ma per il momento non c’è nulla. Nonostante la fase di transizione, il Chelsea è sempre un top club ed è difficile lasciare una società di questo tipo”.