Lazio, Leiva: "Inzaghi importante per me, Milinkovic come Ibra"

08-03-2022 16:13

Intervistato da The Athletic, il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha spiegato il suo rapporto con Simone Inzaghi, ex tecnico biancoceleste ora in forza all’Inter: “Quando l’ho conosciuto era ancora più giovane. Aveva vinto alcuni titoli, ma non sapevo molto di lui. Era solo la sua seconda stagione da allenatore della prima squadra e per me si è rivelato una sorpresa. Parliamo di un grande allenatore. Inzaghi per me è stato davvero importante. Penso sia l’allenatore per il quale ho giocato più partite. Gli ultimi quattro anni con lui sono stati probabilmente uno dei momenti migliori della mia carriera. Mi ha dato molta fiducia, abbiamo avuto successo insieme e abbiamo vinto”.

Leiva ha elogiato anche un suo compagno di squadra: “Milinkovic è lo Zlatan Ibrahimovic del centrocampo. Quando sono arrivato per la prima volta non lo conoscevo davvero. Ma ha tutto quello che deve avere un top player. È fisicamente molto forte, nel gioco aereo è determinante, ma anche con la palla è fantastico. Può fare assist e segnare gol. Ha un ottimo tiro ed è un giocatore che migliora ogni anno. Ha tutte le qualità per giocare ai massimi livelli. Di sicuro, è uno dei migliori giocatori con cui ho giocato. Immobile ha segnato molti gol per molte stagioni. Di sicuro è nella lista dei 10 migliori attaccanti del mondo o tra i primi cinque perché ogni anno segna”.

OMNISPORT