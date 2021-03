Lazio, Lotito: “Voglio una reazione col Crotone”

E’ una stagione sicuramente discontinua quella della Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti in campionato stentano a trovare il giusto ritmo, alternando prestazioni positive, ad altre davvero difficili da pronosticare. La continuità di risultati e prestazioni non abita a Formello e il presidente Lotito non digerisce la situazione biancoceleste.

L’exploit in Europa è stato positivo fino alla qualificazione agli ottavi, ma purtroppo l’aver pescato il Bayern Monaco non ha aiutato la corsa europea dei capitolini affondati già all’andata all’Olimpico da un secco 4-1.

Queste le parole di un seccato Lotito: “Sono deluso perché avete perso lo spirito nonostante vi abbia messo nella migliore condizione possibile“. Questa, secondo il Messaggero, una parte dello sfogo del presidente della Lazio Claudio Lotito dopo la sconfitta contro la Juventus per 3-1, la seconda consecutiva dopo il passo falso di Bologna. Il patron biancoceleste ha chiesto una “immediata reazione” a partire dal match di venerdì contro il Crotone. “Ho pagato in anticipo due mesi di stipendi e voi avete mollato. Venerdì voglio vedere un’immediata reazione“, avrebbe detto il patron ai suoi calciatori.

Ora la palla passa ai giocatori che dovranno cercare di dare un senso a questo finale di campionato, iniziando dalla sfida contro il Crotone nel prosimo turno di Serie A.

OMNISPORT | 09-03-2021 13:23