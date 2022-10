Lazio: Luis Alberto scontento, ma la cessione rimane difficile

20-10-2022 17:57

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi prova a fare luce sulla surreale situazione che riguarda il trequartista della Lazio, Luis Alberto. Innegabilmente, lo spagnolo è uno dei tre giocatori più forti a disposizione di Maurizio Sarri, e cioè è dimostrato dall’aver segnato già quattro reti tra Serie A ed Europa League. Eppure, il tecnico biancoceleste non lo vede come un titolare inamovibile.

Sono solamente sette su 14 le gare disputate da Luis Alberto dal primo minuto, e quasi mai rimane in campo per tutti i 90′. Insomma, Sarri lo vede come un giocatore buono da buttare nella mischia a partita in corso e poco più.

Ovviamente la situazione non è gradita al giocatore, che da tempo cerca un modo per liberarsi dalla Lazio. Questo si scontra però con le enormi pretese economiche di Lotito, che è arrivato a chiedere anche 50 milioni di euro per il suo gioiello.

La destinazione preferita del ragazzo sarebbe il Siviglia, ma la Rosea parla anche di Milan, sottolineando però la difficoltà dell’operazione in quanto, in quella zona del campo, i rossoneri sembrano ben coperti almeno a livello numerico.