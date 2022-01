25-01-2022 13:04

La Lazio è vicina all’accordo con Luiz Felipe per il rinnovo del contratto. Il giocatore, convocato da Roberto Mancini per lo stage della Nazionale italiana, aspetta novità dal suo manager, che nelle prossime ore incontrerà il dirigente Tare.

Secondo Sky, la fumata bianca per il prolungamento del contratto sarebbe in arrivo e potrebbe arrivare già in settimana.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT