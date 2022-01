Lazio, Maurizio Sarri ha chiesto un nuovo portiere

31-01-2022 10:34

Uno dei punti deboli della Lazio di quest’anno è senza dubbio il portiere. Reina ha deluso oltre ogni aspettativa, e anche Strakosha non garantisce adeguate garanzie di solidità. Proprio per questo Maurizio Sarri, riporta il Corriere dello Sport, è alla ricerca di un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione.

I nomi sul tavolo di Igli Tare sono tre. In cima alla lista c’è Kepa del Chelsea, che Sarri conosce molto bene avendolo allenato proprio ai Blues. Arrivato a Londra per circa 80 milioni di euro, ora fa la riserva di Mendy. Il secondo nome è Gollini, portiere dell’Atalanta in prestito al Tottenham che non pare molto intenzionato a riscattarlo. Infine troviamo Vicario del Cagliari, attualmente in prestito all’Empoli.

