Lazio-Milik, dipende anche dalla Juventus

I bianconeri hanno tempo sino al 10 giugno per riscattarlo dall'O.Marsiglia.

01-06-2023 09:13

La Lazio, certa di partecipare alla prossima edizione della Champions League, sta pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Sicuramente servirà un vice Immobile. Tanti i nomi in gioco, anche quello di Milik, autore di una stagione discreta con la casacca della Juventus (nove gol in 38 gare ufficiali).

Il futuro di Milik è ancora avvolto nel mistero. Il centravanti classe 1994 può ancora essere riscattato dalla Juventus che ha tempo sino al prossimo 10 giugno per farlo. Non dovesse essere riscattato dalla Juventus, ecco che la Lazio potrebbe farsi avanti e trovare un accordo con l’O.Marsiglia, proprietario del cartellino. Milik piacerebbe anche a club inglesi e tedeschi ma è anche molto legato alla Serie A.