08-01-2023 21:23

I tifosi della Lazio adesso tremano, Sergej Milinkovic-Savic avrebbe deciso: niente rinnovo con i biancocelesti e addio la prossima estate, possibilmente in accordo con la società capitolina.

Come spiega però il Corriere dello Sport, Lotito chiede tanto per la stella serba: ben 100 milioni di euro. Potrebbe bastare però meno per una cessione importante tra qualche mese.