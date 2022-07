Lazio, Milinkovic-Savic può partire: l'offerta dalla Premier

05-07-2022 13:48

294 presenze, 58 gol e 51 assist in 7 meravigliosi anni con la maglia della Lazio. Potrebbe concludersi con queste cifre la straordinaria esperienza di Sergej Milinkovic-Savic in biancoceleste: questo quanto scrive il Messaggero, perché è arrivata la prima, concreta e corposa offerta sul tavolo di Lotito e Tare per strappare il fenomenale centrocampista serbo alla Serie A.

L’offerta infatti arriva dalla ricca Premier League e, in particolare, dall’Arsenal, scatenato sul mercato. Dopo l’acquisto di Gabriel Jesus dal Manchester City infatti, i Gunners vorrebbero un top player per puntellare anche il centrocampo.

La Lazio ha respinto una prima offerta da 55 milioni, perché ne vorrebbe almeno 65, soldi che l’Arsenal sarebbe comunque disposto a spendere. Maurizio Sarri non si sta opponendo all’eventuale addio del suo fuoriclasse, perché con i soldi incassati la Lazio potrebbe rimettersi a nuovo sia sull’out di sinistra (Emerson Palmieri, il nome più caldo) sia proprio a centrocampo.

