Lazio, Parolo rilancia il sogno scudetto

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, è intervenuto a #Tutticontrocovid, partita virtuale di beneficenza, parlando della possibilità del ritorno sui campi reali dopo lo stop per l'emergenza coronavirus: "Ci stiamo preparando, ora stiamo cominciando a riaccendere mentalmente la testa perché sembrerebbe che ci possa essere il via libera" ha detto.

"Attendiamo che venga fatto tutto nel rispetto delle norme e per la popolazione italiana, perché noi vogliamo essere una gioia – ha spiegato il vice capitano biancoceleste -. Speriamo di riuscire a coronare questo sogno scudetto".

Parolo ha anche detto la sua sulla possibilità di giocare per molto tempo a porte chiuse: "E' complicato, la metà di una partita di calcio è adrenalina, emozione. Non avere il pubblico sarà difficile, non nego che sia un grosso problema. Quando giochi in casa e hai tutti quei tifosi sei già 1-0, però penso che il calcio possa ricominciare anche senza pubblico. Vogliamo ripartire in qualche modo, dare qualcosa alla gente".

SPORTAL.IT | 26-04-2020 18:34