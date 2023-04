Secondo il Corriere dello Sport, la squadra di Lotito è pronta ad investire 20 milioni per arrivare ad ottenere il cartellino del giocatore del Sassuolo

26-04-2023 16:16

La Lazio inizia a pensare al mercato estivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale “Corriere dello Sport”, il sogno del tecnico della squadra capitolina è Domenico Berardi.

Nella passata stagione la richiesta del cartellino dell’esterno del Sassuolo, e della Nazionale Italiana, si aggirava attorno ai 40 milioni di euro. Il presidente Lotito sarebbe disposto ad assecondare la volontà dell’allenatore ma solo ad un costo più contenuto: la Lazio sarebbe disposta ad investire 20 milioni per Berardi. Un grosso aiuto per la Lazio verrebbe rappresentato dall’ingresso in champions League, ma Lotito non vorrebbero superare il budget prefissato. Un’alternativa, meno esosa, a Berardi sarebbe Esper Karlsson dell’AZ.