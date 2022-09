Lazio: record per la campagna abbonamenti

24-09-2022 12:01

La Lazio ha chiuso per la terza volta in estate la campagna abbonamenti, riaperta a sorpresa dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona due settimane fa. Erano poco meno di 25 mila le tessere vendute, ora il nuovo e definitivo dato è di 26.193. Una cifra importante e quasi impensabile, viste le premesse primaverili, che si sistema sul podio dell’era Lotito. Solo altre due volte infatti, durante la sua gestione, la campagna abbonamenti della Lazio ha fatto registrare una quota superiore: nel 2004-‘05 con 28.731 abbonati e nel 2009-‘10 con 27.334.