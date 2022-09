Lazio, Sarri contento fino a un certo punto: "Spiace aver scherzato a 20' dalla fine"

08-09-2022 23:42

“In Europa le partite sono tutte difficili. Le squadre straniere hanno una mentalità diversa, noi ci siamo un po’ rilassati. È stata una prova di ottimo livello, abbiamo creato tante occasioni. Mi spiace si sia scherzato a 20 minuti dalla fine”.

Maurizio Sarri commenta così la vittoria della sua Lazio per 4-2 nella gara d’esordio dell’Europa League contro il Feyenoord (finalista dell’ultima Conference League contro la Roma). “Abbiamo ancora dei margini di miglioramento – ha aggiunto il tecnico durante l’intervista a Sky Sport -. Nella partita di oggi (giovedì 8 settembre, ndr) siamo stati straordinari per approccio. Poi, però, ci abbiamo scherzato sopra e questo in Europa è estremamente pericoloso”. Il riferimento corre ai minuti finali quando gli olandesi hanno cercato di accorciare le distanze. Sulle sue scelte di formazione, Sarri ha sottolineato di aver “fatto ruotare i giocatori, alcuni hanno fatto degli spezzoni e ora vediamo quanti ce n’è da cambiare per la prossima partita”. Il tecnico è tornato poi sulla partita di sabato: “No, non mi è passata. Ho detto quello che pensavo (riferito alla direzione arbitrale, ndr) e lo penso ancora. Ero abbastanza lucido anche se deluso dal risultato”.

Il protagonista di giornata, Matias Vecino, autore di una doppietta, ha detto: “Quando hai la fiducia di un allenatore è più facile, ti permette di prendere condizione e ritmo. Ora ho tutte le possibilità per farlo, ho tanta voglia e tanta fame”.