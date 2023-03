Lazio, Sarri ha un sogno di mercato: Zielinski

Il tecnico biancoceleste desidera tornare ad allenare il centrocampista polacco, specie in caso di Champions.

26-03-2023 21:34

Piotr Zielinski è uno dei giocatori chiave di questo super Napoli che sta dominando il campionato di Serie A. Ma, intanto, in ottica mercato c’è una situazione di stallo sul possibile rinnovo del contratto e in estate potrebbe anche salutare la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Come riporta Il Messaggero, sulle tracce di Zielinski ci sarebbe la Lazio di Maurizio Sarri, che ha già allenato il polacco per due anni a Napoli. Specie in caso di qualificazione alla prossima Champions League, il centrocampista potrebbe essere una nuova figura chiave per i biancocelesti.