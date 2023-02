Lazio, Sarri: “Rammarico per il risultato, ma l’abbiamo condotta bene”

Il tecnico della Lazio parla post 1-1 con il Verona, si dice dispiaciuto per il punteggio finale ma anche soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, visto anche il momento.

06-02-2023 21:53

Uno dei posticipi della 21esima giornata ha visto andare in scena Verona – Lazio, gara terminata con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Pedro, da una parte, e di Ngonge dall’altra.

Così il tecnico Maurizio Sarri a fine gara: “C’è rammarico per il risultato ma il sentimento generale è positivo, anche se spiace per i 5 minuti di sbandamento dopo il pareggio. Lavorare sull’approccio di 25 teste non è mai semplice, sarebbe complicato persino per uno psicologo, ma ne stiamo comunque prendendo atto il che è importante”.

Poi continua: “Non guardo con curiosità eccessiva la classifica, mancano ancora 51 punti, in questo periodo va bene così, ora arriva l’Atalanta e si prospetta un’altra gara difficilissima. La sostituzione di Immobile? Non era stizzito, sapeva che lo avrei cambiato più o meno in quello momento della partita”.