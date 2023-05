Ma le cose sono andate esattamente in modo opposto e Lotito ha deciso di puntare forte sull'allenatore salutando l'albanese

26-05-2023 09:24

Sliding doors alla Lazio. Ossia, quello che poteva essere e non è stato. Senza la qualificazione alla prossima Champions, ci sarebbe stato il ribaltone in panchina con l’addio a Maurizio Sarri. Non tanto per il risultato mancato, ma perché Claudio Lotito avrebbe con fermato Igli Tare nel ruolo di diesse. E Sarri e Tare, ormai è noto, non si sopportano. Le cose sono andate nel modo opposto, però, e il presidente ha deciso di puntare forte sull’allenatore dando il benservito all’albanese dopo 15 anni.

Sarri sarà una sorta di manager, fondamentale anche sul mercato. E la Lazio cerca almeno cinque giocatori di livello. Il budget c’è: 50 milioni arrivano dalla Champions, altri 40 – 50 dalla probabile cessione di Milinkovic-Savic. Si cerca un vice portiere, un mediano, un intermedio di centrocampo, un esterno e un vice Immobile. Se partirà Milinkovic, anche una mezzala.