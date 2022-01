Lazio su Burkardt, ma il Mainz alza il muro

15-01-2022 19:18

Il Mainz non ha intenzione di cedere l’attaccante classe 2000 Jonathan Burkardt, inseguito dalla Lazio che lo avrebbe scelto per fare il vice Immobile al posto del partente Muriqi.

Il direttore sportivo tedesco, Martin Schmidt, è stato tranciante ai microfoni di Sky Deutschland: “Probabilmente ci sarà un cartello che dice ‘non in vendita’ perché è incredibilmente importante per noi. Lui sa quanto sia fondamentale per poter continuare a giocare in questo modo con noi e crescere ulteriormente. Ecco perché penso che sia molto felice in questo momento”. La Lazio proverà comunque a far cadere il veto alla cessione con un’offerta convincente, ma non sarà semplice.

OMNISPORT