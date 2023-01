Lazio: sulla fascia sinistra, porte girevoli Fares-Luca Pellegrini

03-01-2023 08:36

Lazio alle grandi manovre sul mercato per sistemare nel miglior modo la corsia sinistra di difesa. Liberatasi, almeno temporaneamente, dell’ingaggio (300 mila euro) di Dimitrije Kamenovic, “non visto” da Maurizio Sarri, la società biancoceleste pensa anche a una possibile destinazione a Mohamed Fares, altro giocatore fuori dal progetto tecnico dell’allenatore toscano e con uno stipendio molto più consistente, ovvero 1,3 milioni.

In cima ai desideri di Sarri resta Fabiano Parisi dell’Empoli ma, almeno per il momento, sembra essere una pista impraticabile per Igli Tare, per quanto riguarda i costi. Secondo Tuttomercatoweb, il “piano B” si chiama Luca Pellegrini, classe 1999, all’Eintracht Francoforte in prestito dalla Juventus. Siccome sia Fares che lo stesso Pellegrini fanno parte della scuderia Pimenta-Raiola, si cercherà prima di trovare una sistemazione al franco-algerino, per poi accordarsi con la Juventus per l’approdo in biancoceleste di Pellegrini in quale, finora, col club tedesco ha totalizzato 14 presenze. La formula potrebbe essere quella del prestito biennale.

