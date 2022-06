Lazio: Tare offre Lazzari per Carnesecchi

27-06-2022 11:52

La Lazio vuole a tutti i costi sistemare la casella del portiere.

Da quanto si apprende a Formello, i dirigenti biancocelesti hanno deciso di puntare dritto su Carnesecchi, nonostante l’operazione e la conseguente rieducazione post operatoria. L’infortunio alla spalla non è da sottovalutare ma Tare è ormai entrato nell’ordine di idee che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Carnesecchi il nuovo numero uno della Lazio.

I biancocelesti stanno rilanciando sempre di più per convincere l’Atalanta. L’ultima idea del ds albanese, è quella di inserire Lazzari nell’affare. L’esterno potrebbe essere un rinforzo adatto per il modo di giocare di Gasperini e aprirebbe ad uno scambio proprio col portiere ex Cremonese. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE