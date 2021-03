Lazio-Torino, che confusione: la ASL conferma la quarantena, la Lega programma la partita

Che i protocolli sanitari anti-Covid-19 siano complicati e contraddittori ce ne siamo accorti tutti molti mesi fa, ma quello che sta succedendo per Lazio-Torino ha dell’incredibile. A seguito della positività di ben 8 componenti del gruppo squadra, il Torino è stato costretto ad interrompere gli allenamenti e a porre in quarantena domiciliare tutta la rosa.

Qui nasce la prima questione: perchè i giocatori sono stati messi in isolamento invece di creare la “Bolla” classica che si usa in questa situazione per permettere alle società di proseguire gli allenamenti? Qui c’è stato un cambiamento di protocollo da parte non della Lega, ma direttamente della ASL, visto che i casi di Covid-19 dei granata sono della variante inglese.

Detto ciò, quindi, la palla dovrebbe passare solamente all’ASl di Torino, che tramite il direttore generale Carlo Picco conferma la necessita di questa misura fino a domani a mezzanotte. Ecco le sue parole:

“Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile”.

Qui la situazione si fa paradossale, perchè allo stato attuale delle cose, nonostante questa comunicazione, la Lega calcio ha di fatto confermato la partita tra Lazio e Torino, in programma domani pomeriggio a Roma alle 18:30.

Si attendono naturalmente altre comunicazioni, ma questa “lotta” tra le istituzioni, tipica italiana, sicuramente non contribuisce a chiarire la situazione, e non permette neanche ai tifosi di farsi un’idea chiara di quanto grave sia in realtà quello che sta succedendo.

01-03-2021