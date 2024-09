Pagelle Lazio-Verona 2-1: Dia e Castellanos tandem letale, Baroni vince la sfida da ex

Attaccanti decisivi, Nuno Tavares è un treno che non fa fermate. Kastanos tra le note positive per Zanetti, male Daniluc e Romagnoli

La Lazio è tornata alla vittoria dopo due giornate: all’Olimpico battuto 2-1 il Verona, alla seconda sconfitta stagionale in campionato. Attaccanti protagonisti nel posticipo della quarta giornata di Serie A: gol di Dia al 5′, pareggio di Tengsted al 7′, Castellanos a bersaglio al 20′. Avvio di gara scoppiettante, gara giocata a viso aperto su entrambi i fronti per tutto il suo sviluppo. Ritmi gradevoli, partita godibile: alla fine a fare festa sono stati gli uomini di Baroni, che ha vinto la sua personalissima sfida da ex. I biancocelesti salgono a 7 punti in classifica operando il sorpasso sui gialloblù, odierni avversari di turno, a quota 6.

Lazio-Verona, la chiave della partita

Il coraggio di Baroni nello schierare ancora una volta insieme Dia e Castellanos: chi la dura la vince. Mossa azzeccata, che si è tradotta nella seconda rete in tre partite dell’ex Salernitana e nella terza marcatura in quattro match del Taty. La conferma pratica della fattibilità della dichiarata convinzione dell’allenatore della Lazio: possibile far coesistere due goleador. Risolutiva, tatticamente, la collocazione di Dia alle spalle del compagno di reparto argentino.

Lazio, top e flop

Castellanos 7: Un gol da vero rapinatore dell’area di rigore. Un killer instinct che ormai non fa più notizia, ma che conferma che la Lazio ha una solida certezza in attacco.

Un gol da vero rapinatore dell’area di rigore. Un killer instinct che ormai non fa più notizia, ma che conferma che la Lazio ha una solida certezza in attacco. Dia 7: La preparazione del tiro con cui beffa Montipò è da applausi: rientra sul destro e incrocia in maniera chirurgica. Sta tornando quello dei tempi della prima stagione con la Salernitana.

La preparazione del tiro con cui beffa Montipò è da applausi: rientra sul destro e incrocia in maniera chirurgica. Sta tornando quello dei tempi della prima stagione con la Salernitana. Tavares 7: Ha un passo diverso dagli altri. Gamba, tiro, cross, rifiniture, piedi educatissimi. Nel secondo tempo sfiora il gol. Un treno che non fa fermate.

Ha un passo diverso dagli altri. Gamba, tiro, cross, rifiniture, piedi educatissimi. Nel secondo tempo sfiora il gol. Un treno che non fa fermate. Lazzari 6.5: Provvidenziale su Tchatchoua, murato nel finale dopo un errore di Gila.

Provvidenziale su Tchatchoua, murato nel finale dopo un errore di Gila. Romagnoli 5.5: Male con Gila sul tocco di Kastanos che manda in porta Tengsted. Un buco centrale che costa un gol subito alla Lazio.

Male con Gila sul tocco di Kastanos che manda in porta Tengsted. Un buco centrale che costa un gol subito alla Lazio. Gila 5.5: Vedi Romagnoli. In difficoltà quando viene preso di infilata, ma chiude in crescendo.

Verona, top e flop

Kastanos 7: Geniale il tocco con cui manda in porta Tengsted. Intelligente, tecnicamente dotato. Vede calcio.

Geniale il tocco con cui manda in porta Tengsted. Intelligente, tecnicamente dotato. Vede calcio. Tengsted 6.5: Ha un’occasione e la sfrutta al meglio battendo Provedel con freddezza glaciale.

Ha un’occasione e la sfrutta al meglio battendo Provedel con freddezza glaciale. Montipò 6.5: Incolpevole sui gol, tiene in partita fino alla fine il Verona.

Incolpevole sui gol, tiene in partita fino alla fine il Verona. Harroui 6: Quando parte palla al piede è imprendibile. Si accende a intermittenza. A volte si incaponisce nella giocata solitaria.

Quando parte palla al piede è imprendibile. Si accende a intermittenza. A volte si incaponisce nella giocata solitaria. Coppola 5.5: Beffato da Castellanos su calcio d’angolo battuto da Zaccagni: 2-1 Lazio.

Beffato da Castellanos su calcio d’angolo battuto da Zaccagni: 2-1 Lazio. Daniluc 5: Dia lo manda al bar con una sterzata e scarica il destro vincente alle spalle di Montipò.

Lazio-Verona, la pagella dell’arbitro

A dirigere Lazio-Verona è stato Luca Zufferli della sezione di Udine con gli assistenti di linea Scatragli e Moro. Quarto ufficiale Marinelli. Al VAR Meraviglia, coadiuvato da Aureliano. Si fa rispettare, lascia correre. La partita scivola via senza episodi dubbi o controversi. Buona la gestione dei cartellini Voto 7.

Lazio-Verona, il tabellino

LAZIO-VERONA 2-1

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella (80′ Vecino); Isaksen (65′ Tchaouna), Dia, Zaccagni; Castellanos (65′ Castrovilli). A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Noslin, Pedro. All.: Baroni.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic (66′ Faraoni); Harroui (66′ Alidou), Kastanos (52′ Mosquera); Tengstedt. A disp.: Berardi, Perilli, Lambourde, Sarr, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Magnani, Ajayi, Cisse, Ghilardi. All.: Zanetti.

ARBITRO: Zufferli di Udine.

MARCATORI: pt 5′ Dia, 7′ Tengstedt, 20′ Castellanos.

NOTE: Ammoniti: Rovella (L), Tchatchoua (V), Gila (L), Tengstedt (V). Angoli: 9-6. Recupero tempo: pt 1′, st 5′.