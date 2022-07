Lazio, volano gli stracci tra Lotito e Tare per colpa di Sarri: è bufera

06-07-2022 09:06

Polveriera Lazio. Così titolano oggi alcuni giornali, tra cui il Messaggero che entra proprio nei dettagli di quella che sarebbe stata una vera e propria lite tra il ds biancoceleste Igli Tare il presidente Lotito. L’albanese si sarebbe presentato con tanto di avvocato a dare un ultimatum al presidente: “O io o Sarri, scegli. Ora basta. Si sono sentite le urla. Secondo Tare anche alcuni giocatori si lamenterebbero del tecnico.

Tare furioso per il suo ridimensionamento alla Lazio

Tare innanzitutto non si aspettava che Lotito potesse fare sul serio, togliendogli la gestione della Primavera per il futuro. Fra sabato sera a cena e domenica a pranzo – si legge sul Messaggero – si è così scatenato il putiferio. Tanto che l’altro ieri sera l’albanese e il patron si sono ignorati alla presentazione delle maglie, salvo poi discutere animatamente a fine evento, davanti a tutti a Piazza del Popolo. Dove, guarda caso, non si era presentato Sarri con il suo staff tecnico. Motivo? La preparazione del ritiro, ma Maurizio nel pomeriggio era stato duro per la mancata chiusura di alcuni rinforzi prima della partenza per Auronzo.

La Lazio smentisce la lite Tare-Lotito

Il club ha preso posizione con una nota di smentita: “In merito alle notizie riportate oggi da diversi quotidiani e da vari mezzi di comunicazione su una presunta lite tra il Presidente Lotito ed il DS Tare, che sarebbe avvenuta ieri sera dopo la manifestazione organizzata dalla Lazio a Piazza del Popolo, si precisa che le stesse sono prive di fondamento. Infatti, il Direttore Sportivo Igli Tare gode della considerazione e fiducia della Società e del suo Presidente e continuerà a svolgere, come ha sempre fatto, il ruolo di direttore sportivo della prima squadra, mentre l’ingresso in società del direttore Angelo Fabiani sarà volto alla gestione della prima squadra femminile, primavera femminile e primavera maschile”.

I tifosi della Lazio si sfogano sul web

Fioccano le reazioni: “È grave se fosse vero, e se non fosse vero sarebbe passibile di querela un virgolettato simile. Quindi se non ci sarà nessuna querela verso l’autore, evidentemente era vero” o anche: “Chi si lamenta di Sarri? guarderei chi ha giocato meno o chi ha fatto prestazioni negative. I primi che mi vengono in mente sono Luis Alberto… ehm… dicevo Luis Alberto… fammi pensare… Luis Alberto…”

C’è chi scrive: “dopo tutto questo e gli ultimi mercati fallimentari, come è possibile che Tare sia ancora lì? Perché Lotito non lo manda via? Cosa c’è in ballo?” e infine: “Più che Tare vattene, qui se ne va Sarri se inizia a spazientirsi…”.