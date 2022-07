Lazio, Tare in bilico: tensioni con Sarri e Lotito

04-07-2022 21:12

Il futuro di Igli Tare alla Lazio è sempre più in dubbio. La posizione del dirigente albanese all’interno del club biancoceleste è in bilico dato che il rapporto con l’allenatore Maurizio Sarri e il presidente Claudio Lotito è ai minimi storici. La situazione è degenerata con la nomina di Angelo Fabiani come nuovo responsabile della Primavera.

Decisione comunicata da Lotito a Tare quando tutto era già stato deciso. Il contratto del dirigente è inoltre in scadenza a giugno 2023 e l’albanese potrebbe arrivare presto ai saluti con il club biancoceleste. Il rapporto fra Tare e Sarri poi è già teso da gennaio, quando non erano state accontentate le richieste del tecnico sul mercato.