LBA, Derthona, Severini: "A Napoli sarà una gara davvero tosta"

05-11-2021 14:26

Non ha giocato nel match vinto da Derthona contro la Virtus Bologna e in generale Luca Severini non ha in serie A lo stesso minutaggio e lo stesso impatto sul campionato e sulla Bertram Derthona che godeva in A2.

Non si preoccupa il giocatore che ha parlato alla vigilia del match contro Napoli, accompagnato da coach Marco Ramondino.

“A nessuno piace non giocare. Mi è dispiaciuto ma sono contento che la squadra abbia vinto. Ma non c’è nessun caso. Napoli è una squadra atletica e fisica quindi sarà una partita tosta. Vengono da una sconfitta e il loro campo è difficile. Noi veniamo da una vittoria e quindi siamo in fiducia. Io negli ultimi due anni con Tortona sono maturato. Devo comunque migliorare contro avversari fisici e atletici e essere più partecipe a livello offensivo” è stato il suo intervento.

La fiducia che nutre in lui Ramondino è intatta: “Luca Severini è uno di quei giocatori che ha fatto per me più di quello che normalmente i giocatori fanno per un allenatore. Lui come Martinoni, Blizzard, Sanders, Tomassini, Mascolo, Tavernelli è uno dei giocatori a cui devo molto per quello che sono riuscito a fare come allenatore. Al di là delle scelte del momento, condivise o meno, piacevoli o meno, lui sa che ha la mia riconoscenza e stima altissima.”

OMNISPORT