LBA, Gandini soddisfatto: “Il 60% di capienza importante passo in avanti”

Non nasconde la sua contentezza Umberto Gandini di fronte al nuovo aumento della capienza massima consentita nei palasport deciso dal Governo.

Il presidente di LBA ha infatti apprezzato molto il passo in avanti fatto dalle autorità governative e spera che a breve possa arrivare il tanto agognato via libera per il 100%.

“E’ sicuramente un importante passo avanti soprattutto perché la politica e l’esecutivo ha scelto di decidere e non solo di applicare semplicemente le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico” ha esordito Gandini a TgCom.

“Il fatto di essere passati dal 35% al 60% è un grande avanzamento verso quella che resta la vetta da raggiungere e cioè la capienza del 100% proprio per seguire in maniera completa l’applicazione del green pass e di pari passo l’incremento delle vaccinazioni che ha raggiunto ormai l’80% della popolazione” ha osservato il massimo dirigente della Lega Basket.

“Siamo al contempo attrezzati per far rispettare le regole e gestire questo aumento di capienza nel modo più sicuro possibile: d’altronde lo facciamo dallo scorso anno, quando all’inizio della stagione avevamo un limite di capienza del 25% e non si era ancora partiti con le vaccinazioni e il green pass” è stata la chiosa finale di Gandini.

OMNISPORT | 08-10-2021 12:46