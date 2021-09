LBA: la Fortitudo riparte da Antimo Martino

La Fortitudo Kigili Bologna ha scelto: Antimo Martino sarà il nuovo allenatore dopo l’addio per motivi di salute di Jasmin Repesa, arrivato a furor di popolo in estate e poi deciso a lasciare subito dopo la sconfitta contro Reggio Emilia domenica sera all’esordio in campionato.

Martino aveva guidato la Effe al ritorno in A nel 2019 e poi comandato nella stagione successiva, chiusa però con un brusco divorzio dopo lo stop per la pandemia. Ora per lui c’è un nuovo inizio con un contratto di 2 anni, fino al 2023.

Questo l’annuncio ufficiale del club del presidente Pavani: “Fortitudo Pallacanestro è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione della prima squadra ad Antimo Martino. Quello di Martino è, naturalmente, un ritorno sulla panchina della Effe, sulla quale il 43enne coach nativo di Isernia è già stato nel biennio 2018/20, conquistando nella prima stagione la promozione diretta in serie A, la Supercoppa LNP e portando, nell’anno successivo, la squadra al sesto posto in classifica, alla semifinale di Coppa Italia e alla qualificazione in BCL Champions League, prima della sospensione del campionato (marzo 2020) dovuta all’emergenza sanitaria. Ora, le strade delle Fortitudo e di coach Antimo Martino si ricongiungono per far partire un nuovo percorso comune all’insegna delle forti ambizioni e motivazioni reciproche”.

