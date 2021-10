LBA, l'Olimpia vince il derby con Varese ma la Virtus risponde

A Varese non basta un’ottima prestazione dell’ex Gentile in gran spolvero (25 con 10/18 dal campo) e un Egbunu da doppia-doppia (14 punti e altrettanti rimbalzi), l’Olimpia Milano manda ben cinque uomini in doppia cifra e si impone 79-82. Partita combattuta fino all’ultimo secondo, con Gentile che cerca la tripla del supplementare senza trovarla.

Alla vittoria dell’Olimpia Milano risponde la Virtus Bologna, che batte 65-84 la Reyer Venezia. Partita equilibrata fino alla fine del primo tempo, nel secondo il debuttante Sampson (autore di 17 punti) guida i suoi verso la vittoria.

Non basta un Bortolani da 23 punti a Treviso, la neopromossa Gevi ottiene il primo successo nella massima categoria italiana. Conferme per l’Allianz Trieste, secondo successo casalingo consecutivo in questo inizio di stagione: 80-72 contro il Brescia. Sugli spolveri Banks, autore di 25 punti. Primo trionfo per la Fortitudo Bologna che interrompe la crisi vincendo 87-66 con Pesaro. Ci pensa Benzing (23 punti) a dare la scossa ai suoi dopo un inizio di stagione difficile. Servono invece i supplementari per Dinamo Sassari-Reggiana, con i padroni di casa che si impongono in rimonta 96-93.

