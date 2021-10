LBA - Pesaro, Delfino: "Larson? Capisce il gioco, è un pilota con tante ore di volo"

Al Corriere Adriatico, Carlos Delfino ha parlato del successo della Carpegna Prosciutto VL Pesaro contro Trieste in campionato. “Abbiamo giocato a tratti una pallacanestro di buon livello, la difesa ci ha dato la spinta e sono venuti canestri facili perché siamo riusciti a giocare in transizione e a segnare velocemente. Bisogna costruire su quello. In attacco abbiamo tante possibilità e dobbiamo essere intelligenti a non sprecarle andando uno addosso all’altro”.

Il giocatore argentino ha parlato anche dell’esordio e dell’inserimento di Tyler Larson: “Il ritmo lo prendi solo giocando e si vedrà come si adatterà col passare del tempo. Capisce il gioco, è un pilota con tante ore di volo e ci fa giocare in maniera più ordinata. Non vuol dire parlare male di Pacheco, Tyler ha più esperienza, più vissuto e credo che la squadra abbia sentito questo cambio. Vincere dà più tranquillità ma bisogna continuare, la stagione è appena iniziata. La cosa buona è che queste sono le partite che bisogna portar via, in casa con le squadre che hanno i nostri stessi obiettivi. La vittoria ci dà ossigeno ma guai a rilassarci”.

