LBA: Portaluppi "Vanoli più forte? Sarà il campo a dare la risposta"

Il direttore generale della Vanoli Cremona, Flavio Portaluppi fa il punto al termine della campagna acquisti chiusa con l’arrivo di Miller. La sensazione è quella di aver costruito un gruppo potenzialmente più forte di quello della stagione 2020-21.

Il DG parla del duo Highsmith e Miller raccontando come sono andate le cose. “Sono due giocatori diversi. Per dire se uno è meglio dell’altro servirebbe vederli in campo nel nostro contesto. Non succederà, ma posso dire di essere soddisfatto dell’operazione. Highsmith è un giocatore che volevamo fortemente da due stagioni. Lo volevamo a tal punto da rischiare qualcosa inserendo una clausola di uscita in caso di chiamata Nba. Purtroppo è stata esercitata proprio sulla sirena… A quel punto ci siamo messi di nuovo alla ricerca e abbiamo trovato la grande occasione di Malcom Miller, un giocatore che a inizio mercato non saremmo mai stati in grado di poter trattare. La Summer League così avanti nella stagione ci ha un po’ messo in difficoltà. Il nostro budget non ci ha permesso di fare follie ma diciamo che quello che prima sembrava poco per certi giocatori, poi con l’avanzare della stagione è diventato congruo.”

La Supercoppa equivale al rodaggio pre campionato. “Lo sappiamo, lo abbiamo messo in conto. Servirà come preparazione al campionato. Lo scorso anno eravamo in una situazione simile ma siamo riusciti a fare bella figura, questa volta vedremo. Vogliamo onorare l’impegno, con la consapevolezza che il nostro obiettivo è il campionato e lì dobbiamo farci trovare pronti. Adesso siamo ancora un cantiere aperto.”

Ecco gli obiettivi stagionali. “Dobbiamo fare un mix tra umiltà e ambizioni. Sono positivo, ma anche consapevole che la nostra meta deve essere la salvezza. Prima la raggiungeremo e meglio sarà. Nell’ambiente c’è voglia di fare bene, ma anche realismo. Il nostro cammino sarà difficile e ogni gara dovrà essere una battaglia.”

