LBA, rinviate Treviso-Trieste e Brindisi-Napoli

07-01-2022 15:28

Alla fine, la Legabasket si è dovuta arrendere e, prendendo atto delle sospensioni ordinate dalle Asl locali, ha dovuto procedere col rinvio delle gare di Nutribullet e Happy Casa, due fra le squadre di Serie A attualmente con più casi di Covid-19 al loro interno.

Sia l’ASUGI che l’ASL Brindisi hanno posto in quarantena i Gruppi Squadra di Treviso e Brindisi, obbligando di fatto il presidente Gandini a non far disputare le loro partite, entrambe valide la 15^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai.

Considerando che anche Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro non avrà luogo, al momento sono tre le gare del turno già rinviate.

OMNISPORT