LBA - Sassari, Bucchi: "Mi aspetto di vedere una squadra pronta a lottare"

03-12-2021 12:19

Trasferta piuttosto impegnativa quella che attende Sassari domenica pomeriggio. La squadra di coach Bucchi infatti sarà ospite della Virtus Bologna nella decima giornata di campionato di Serie A.

Dopo aver archiviato la sconfitta casalinga contro Napoli, Sassari affronta la trasferta in terra bolognse consapevole della difficoltà del match, ma con la voglia di provare a sovvertire il pronostico che sulla carta, vede il team sardo sfavorito.

Proprio stamane, coach Piero Bucchi ha incontrato i giornalisti in vista della sfida con la Virtus Bologna in programma domenica alle 17:30 alla Segafredo Arena.

“Siamo alla vigilia di una partita importante e di una settimana impegnativa, consapevoli che andiamo a giocare in casa dei campioni d’Italia ma siamo anche sereni per il lavoro fatto in questa settimana. È chiaro che la partita non è facile ma andiamo a Bologna con la serenità di chi sta facendo un buon lavoro con fiducia, determinazione e tanta voglia di scendere in campo dopo la sosta per misurarsi con gli avversari. C’è voglia di riprendere la competizione. Una delle cose importanti della partita sarà il controllo del pitturato, la Virtus è una squadra talmente completa che sul perimetro ha giocatori di talento eccellente – uno su tutti Teodosic- ma noi dobbiamo essere una squadra. Il nostro obiettivo è andare a Bologna come squadra cercando insieme di limitare il potenziale elevato della Virtus”.

Invertire la rotta e scendere comunque in campo per cercare la vittoria, questi gli obiettivi di Sassari. “L’obiettivo è cercare di vincere ma mi interessa vedere dei progressi difensivi e in attacco: sono sereno che ci possa essere qualche miglioramento. È vero che ci sono gli avversari ma sono convinto che il lavoro fatto possa cominciare a dare qualche segnale, ci saranno anche errori ma l’importante è che la strada sia quella giusta, quella intrapresa insieme, sono certo che si vedrà qualche progressivo miglioramento”.

