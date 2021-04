LBA, Treviso - Mekowulu: "Possiamo essere la sorpresa della Lega"

Sta facendo bene al suo primo anno in LegaBasket, Christian Mekowulu che sta viaggiando a 12.6 punti e 6.4 rimbalzi di media a partita. La De’Longhi Treviso, sesta in classifica, punta su di lui per essere la mina vagante di questo ultimo finale di stagione.

“Me lo aspettavo? All’inizio dissi subito ai miei compagni che sapevo che avremmo potuto vincere tante partite e che avremmo potuto fare bene quest’anno vedendo il tipo di giocatori che avevamo”, ha dichiarato il giocatore a La Tribuna di Treviso. “C’era un veterano come Logan, c’era Russell, di cui avevo guardato qualche partita, c’erano i due Matteo (Imbrò e Chillo ndr) che conoscevano già l’ambiente e il sistema. Non dico che sapevo che saremmo stati sesti, ma che avevamo le carte in regola per es- serlo sicuramente”.

Infine, ecco cosa pensa sui prossimi playoff: “Mi aspetto di continuare vincere. Credo che, per come è costruita la squadra, possiamo davvero vincere partite e sorprendere. Sarà tosta, non ci saranno partite o momenti facili, ma possiamo davvero essere la sorpresa della Lega”.

