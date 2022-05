"Le cose belle stanno arrivando". Messi guarda avanti mentre il PSG celebra la decisione di Mbappe

22-05-2022 16:21

Lionel Messi crede che “le cose belle stanno arrivando” dopo aver concluso la sua prima stagione al Paris Saint-Germain con una vittoria per 5-0 sul Metz, mentre i parigini festeggiano la decisione di Kylian Mbappe di rimanere con il club.

Ma pur sottolineando la sua gioia per aver aiutato il club a conquistare il 10° titolo di Ligue 1, Messi ha anche ricordato il “sapore amaro” dell’eliminazione in Champions League di marzo contro il Real Madrid.

Messi ha realizzato un assist per il PSG contro il Metz. L’argentino ha concluso la sua prima campagna nel club entrando in 25 gol in 34 presenze in tutte le competizioni (11 gol, 14 assist).

Il crollo ha portato sia Messi che Neymar a essere presi in giro dai loro stessi tifosi nelle partite successive, mentre l’allenatore Mauricio Pochettino è stato sempre più sotto pressione dopo il fallimento nel consegnare al PSG la sua prima corona europea.

Ciononostante, l’atmosfera di festa ha circondato il PSG dopo l’annuncio di sabato che Mbappe, compagno d’attacco di Messi, rimarrà al PSG almeno fino al 2025.

Il 23enne, che era vicino al trasferimento a Madrid, ha festeggiato il suo nuovo contratto con una tripletta che lo ha portato a partecipare a 45 reti stagionali in Ligue 1 (28 gol, 17 assist), il più alto numero in tutti i cinque principali campionati europei in questo periodo.

Riflettendo su una prima stagione contrastata a Parigi, Messi ha espresso la convinzione che il club sia in grado di fare meglio il prossimo anno.

“La stagione è finita e volevo ringraziare i miei compagni di squadra per come mi hanno trattato da quando sono arrivato e la mia famiglia per avermi sempre accompagnato e sostenuto”, ha scritto Messi su Instagram, accanto a un’immagine che lo ritrae mentre festeggia con i compagni Mbappe, Neymar e Marco Verratti.

“È stato un anno diverso a causa di tutto quello che è successo, ma alla fine di tutto abbiamo vinto un campionato che ero molto eccitato di raggiungere, per quello che significa il primo trofeo qui a Parigi”.

“Ci rimane l’amaro in bocca per aver perso in Champions League dove eravamo stati più bravi, ma allo stesso tempo voglio che ci rimanga la gioia di aver aggiunto un altro titolo che era anche uno degli obiettivi”.

“Sicuramente nel 2022 arriveranno buone cose; sarà un anno importante e lotteremo per competere con ambizione per tutto”.

