Le diverse esigenze tra Ricciardo e Norris

18-07-2022 08:33

La McLaren era partita ad inizio stagione con obiettivi e propositi diversi da quanto poi si è verificato.

Questa prima parte di stagione infatti, non ha portato quanto si aspettava il team britannico. Le difficoltà incontrate dai due piloti hanno deluso le aspettative e specialmente il pilota australiano continua ad avere quei problemi manifestati anche lo scorso anno. Il britannico prova a dare una spiegazione anche del momento negativo del compagno di squadra.

“Già nei test invernali ho dovuto cambiare il mio stile di guida, più di quello che ha fatto Daniel, ha detto Norris a f1.com. Ogni pilota ha sensazioni diverse, così come è diverso per ognuno di noi, guidare una vettura. Per esempio: io preferisco una macchina anche instabile, non mi dispiace affatto così da poter spingere un po’ più con l’anteriore, mentre lui la vuole più tranquilla e con più sottosterzo”.

“Senza alcun dubbio è una macchina più difficile da guidare: le nostre caratteristiche sono piuttosto uniche, bisogna adattarsi, specialmente quest’anno perché la macchina è molto diversa e alcune cose presenti fino allo scorso anno sono scomparse, e inevitabilmente ho dovuto cambiare stile di guida e allo stesso tempo adattarmi a uno nuovo, non c’entra nulla essere stato alla McLaren per quattro anni”.