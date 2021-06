Le grosse, grasse vacanze greche di Haaland: le follie del campione

A interrompere il torpore di questo giugno quasi del tutto fagocitato da Euro 2020 (e dalle polemiche correlate) è stato Erling Haaland, pupillo di Mino Raiola e più che una promessa del calcio norvegese della sua generazione. Autore di un record strabiliante che lo ha proiettato verso già risultati notevoli, ha collezionato già 20 gol in 14 partite; una autentica certezza e non solo del Borussia Dortmund: l’attaccante è seguito dalle big europee che lo vorrebbero in rosa.

Haaland, uomo mercato dell’estate 2021

Anche il Milan avrebbe manifestato un timido interesse, considerato come e quanto sia stati decisivi i rapporti con Raiola nel recente passato rossonero per via di Zlatan Ibrahimovic e di Gigio Donnarumma. Oggi quale club pare più vicino a chiudere? Forse il Liverpool, che piace anche all’attaccante, il quale in Premier troverebbe un ambiente congeniale.

A parte le sue qualità tecniche e i suoi innegabili meriti calcistici, Haaland sta animando sui social e sulla stampa greca, in particolare, una quantità incontrollata di rumors che lo riguardano complice una vacanza meritata sotto il sole di Mykonos.

La folle vacanza a Mykonos

Durante la vacanza, dove di certo non è passato inosservato con il suo look allegro e esuberante, Sportime.gr aveva raccontato di una serata extralusso in cui Haaland avrebbe speso 500mila euro nel giro di cinque ore al ristorante con tanto di mancia da 30mila euro. Una autentica follia, bollata dal diretto interessato come “Fake news” dallo stesso giocatore sui social, senza dimenticare una battuta.

“Credo si siano dimenticati le portate principali” ha scritto l’attaccante del Dortmund, prima di certificare come fake news l’indiscrezione, condendola con l’emoticon del clown.

Niente cena pagata per sé e tutti i suoi amici, né un’auto di lusso noleggiata e la cospicua mancia al locale firmando un grosso assegno davanti ai compagni di avventura. Haaland, che per cambiare squadra e per la prossima avventura ha chiesto un ingaggio da top player, stile Cristiano Ronaldo a dispetto degli 8 milioni di euro percepiti a Dortmund, ha passato una vacanza sull’isola greca. Allegra, forse sopra le righe ma senza spendere le cifre citate.

VIRGILIO SPORT | 28-06-2021 12:10